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Çin'de son 24 saatte 175 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin'de son 24 saatte 175 Kovid-19 vakası tespit edildi

04.01.2022 09:01
Çin'de son 24 saatte 175 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 108'i yurt içi kaynaklı 175 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Çin ana karasında son 24 saatte 108'i yurt içi kaynaklı 175 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı vakaların 95'ine ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde rastlandı.

Ayrıca ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinin Ningbo şehrinde de 8, orta kesimindeki Hınan eyaletine bağlı Luayang'da 2, Şuçang'da 2 ve Cıngcou'da 1 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 67 vaka kaydedilirken, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

13 milyonluk şehirde karantina sürüyor

Şian'da, 23 Aralık'ta uygulanmaya başlayan karantina tedbirleri sürüyor. Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 1758'e ulaştı.

Giriş çıkışların durdurulduğu kentte 28 Aralık'tan bu yana karantinadaki vatandaşlara destek için temel gıda maddeleri dağıtılıyor.

Vakalardan alınan numunelerde yapılan DNA incelemelerinde, vakaların Kovid-19'un Delta varyantını taşıdığı, hastalığın 4 Aralık'ta şehre Pakistan'dan gelen bir uçaktaki vakalardan yayıldığı tespit edilmişti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 102 bin 841 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 256 hastanın tedavisi sürüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Şaanşi, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de son 24 saatte 175 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de son 24 saatte 175 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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