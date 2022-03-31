Çin'de son 24 saatte 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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Çin'de son 24 saatte 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 Kovid-19 vakası tespit edildi

31.03.2022 08:38
Çin'de son 24 saatte 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son 24 saatte Çin ana karasında 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Son 24 saatte Çin ana karasında 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1803'ü yurt içi kaynaklı, 1839 Kovid-19 vakası saptandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 36 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Buna ilaveten Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 6 bin 651 vaka tespit edildiği bildirildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Yurt içi kaynaklı 1340 vakanın görüldüğü Cilin, en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyalet oldu. Eyalette ayrıca hastalık belirtisi göstermeyen 835 vaka kaydedildi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip, ülkenin en büyük şehri Şanghay'da doğu ve güney bölgesinde hafta başında ilan edilen karantina devam ediyor.

Şehirde son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 355, göstermeyen 5 bin 298 vaka kaydedildi. Bunun Omicron varyantının yayılmaya devam ettiğinin işareti olduğu yorumu yapılıyor.

Kentte son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük fark olması dikkati çekiyor.

Şanghay'da 28 Mart-1 Nisan tarihlerinde Huangpu Nehri'nin Pudong ve çevresini de içine alan doğu ve güney kısmında, 1-5 Nisan tarihlerinde ise nehrin batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 149 bin 276 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 6 bin 941 Kovid-19 vakası tespit edildi. Vaka sayısı 5 gündür 10 binin altında seyrederken son 5 haftada ilk kez 7 binin altına geriledi.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybederken virüsten ölüm oranı binde 6,6 oldu.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 150 bin 769 vaka tespit edilirken 7 bin 706 kişi öldü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Omicron, Şanghay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de son 24 saatte 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de son 24 saatte 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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