Çin'de son 24 saatte 2 bin 129, Hong Kong'da 5 bin 823 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Son 24 saatte Çin ana karasında 2 bin 129, Hong Kong'da 5 bin 823 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 2 bin 86'sı yurt içi kaynaklı, 2 bin 129 Kovid-19 vakası saptandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 43 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Buna ilaveten Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 7 bin 789 vaka tespit edildiği bildirildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Yurt içi kaynaklı 1730 vakanın görüldüğü Cilin, en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyalet oldu. Eyalette ayrıca hastalık belirtisi göstermeyen 1244 vaka kaydedildi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip, ülkenin en büyük şehri Şanghay'da artan vakalar nedeniyle hafta başında ilan edilen kademeli karantina Huangpu Nehri'nin batı bölümünde devam ediyor.

Şehirde son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 260, göstermeyen 6 bin 51 vaka kaydedildi. Bunun Omicron varyantının yayılmaya devam ettiğinin işareti olduğu yorumu yapılıyor.

Kentte son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük fark olması dikkati çekiyor.

Şanghay'da 28 Mart-1 Nisan tarihlerinde Huangpu Nehri'nin Pudong ve çevresini de içine alan doğu ve güney kısmında, 1-5 Nisan tarihlerinde ise nehrin Puşi ve çevresini içine alan batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 153 bin 232 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 5 bin 823 Kovid-19 vakası tespit edildi. Vaka sayısı 5 gündür 10 binin altında seyrederken son 5 haftada ilk kez 7 binin altına geriledi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 120 kişi hayatını kaybettiği kentte Omciron vakalarının tetiklediği salgında yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 732'ye çıktı, virüsten ölüm oranı ise binde 6,7 oldu.

Merkez dün yaptığı açıklamada ölenlerin yaş ortalamasının 85 olduğu bildirmişti. Kentte 60 yaş üzeri nüfusta aşılama oranlarının düşük olması, virüsün yayılmasıyla can kayıplarının artmasına sebep oluyor.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 163 bin 238 vaka tespit edilirken 7 bin 945 kişi öldü.