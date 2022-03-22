Çin'de son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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Çin'de son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 Kovid-19 vakası tespit edildi

22.03.2022 10:36
Çin'de son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Çin ana karasında son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 2 bin 281'i yurt içi kaynaklı 2 bin 338 Kovid-19 vakası saptandı.

Ayrıca Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 2 bin 313 vaka tespit edildiği bildirildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu türden vakaları genel toplama dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Yurt içi kaynaklı 1902 vakanın görüldüğü Cilin, 110 vaka ile Fucien, 67 ile Liaoning ve 43 ile Heylongciang en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyaletler oldu.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip büyük şehirlerden Şanghay'da 31, Tiencin'de 8, başkent Pekin'de 6 ve Çongçing'de 2 yerel vakaya rastlandı.

Geçen hafta karantinaya alındıktan sonra dün kamu kurumlarının ve işletmelerin yeniden faaliyete başladığı Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde de 23 vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 57 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 130 bin 199 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalganın" etkisi azalarak sürüyor.

Günlük vaka sayları 5 gündür düşerken, son 3 günde 20 binin altına indi.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 14 bin 68 Kovid-19 vakası tespit edildi, 179 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 44 ölüm daha kayıtlara geçti.

Omicron vakalarının tetiklediği salgın dalgasında yıl başından bu yana 1 milyon 49 bin 127 vaka tespit edilirken 5 bin 906 kişi öldü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Omicron, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de son 24 saatte 2 bin 338, Hong Kong'da 14 bin 68 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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