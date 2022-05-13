Çin'de son 24 saatte 2 bin 532, Hong Kong'da 294 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin ana karasında son 24 saatte 2 bin 532, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 294 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 331, hastalık belirtisi göstermeyen 2 bin 201 vaka olmak üzere toplam 2 bin 532 vaka saptandı, yurt dışı kaynaklı ise 80 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 227, göstermeyen 1869 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 2 kişi öldü.

Şehir yönetimi, 20 Mayıs'ta karantina bölgeleri dışında "sıfır vaka" hedefine ulaşılmayı hedeflendiğini bildirdi.

Nüfusu 26 milyonu aşan kentte 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli kapanma", vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı. Kısıtlamaların karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağının bildirilmesine rağmen şehrin büyük bölümünde tedbirler sürüyor.

Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin 7. haftasında olduğu kentte, imalat, inşaat ve ticaret şirketleri faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

Kentte, 1 Mart'tan bu yana 616 binden fazla vaka kaydedildi.

Pekin'de tedbirler sürüyor

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen Omicron varyantını taşıyan yerel kaynaklı vakaların yol açtığı Kovid-19 salgını sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 42, göstermeyen 8 vaka tespit edildi, yurt dışından gelen 1 kişide de virüse rastlandı.

Pekin'de yeni vakalar nedeniyle 12 merkez ilçede 3 gün boyunca yeni tur toplu testler yapılacağı bildirildi.

Vakaların yoğun olduğu Çaoyang ve Şunyi ilçelerinde yaşayanlara getirilen hareket kısıtlaması devam ediyor. Her iki ilçede de toplu taşıma hizmeti durdurulurken, parklar ve kamusal alanlar erişime kapatıldı, insanlara evlerinden çıkmamaları bildirildi.

Kentte anaokulları ile ilk ve orta dereceli okullar çevrim içi eğitimi sürdürürken, restoranlar yalnızca sipariş hizmeti veriyor. Spor salonları, sinemalar ve diğer kapalı eğlence merkezleri geçici süreyle kapatılmış durumda.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 221 bin 289 vaka tespit edildi, 5 bin 205 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 40'ı yurt dışı kaynaklı 294 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kentte günlük vaka sayısı 27 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'daki salgında yılbaşından bu yana 1 milyon 190 binden fazla vaka kaydedilirken, 9 bin 143 kişi yaşamını yitirdi.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.