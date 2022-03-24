Çin'de son 24 saatte 2 bin 54, Hong Kong'da 12 bin 240 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin ana karasında son 24 saatte 2 bin 54, Hong Kong'da 12 bin 240 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 2 bin 10'u yurt içi kaynaklı 2 bin 54 Kovid-19 vakası saptandı.

Ayrıca Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 2 bin 722 vaka tespit edildiği bildirildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Yurt içi kaynaklı 1810 vakanın görüldüğü Cilin ve 69 vaka ile Fucien en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyaletler oldu.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip büyük şehirlerden Tiencin'de 29, Şanghay ve başkent Pekin'de 4'er yerel vakaya rastlandı.

Geçen hafta karantinaya alınan ve hafta başında kamu kurumlarının ve işletmelerin yeniden faaliyete başladığı Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde de 5 vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 44 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 139 bin 285 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga"nın etkisi sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 12 bin 240 Kovid-19 vakası tespit edildi, 170 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 35 ölüm daha kayıtlara geçti.

Omicron vakalarının yol açtığı salgında yılbaşından bu yana 1 milyon 70 binden fazla vaka görüldü, 6 bin 356 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 88 bin 150 vaka tespit edilirken, 6 bin 569 kişi öldü.