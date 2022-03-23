Çin'de son 24 saatte 2 bin 667, Hong Kong'da 14 bin 152 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin ana karasında son 24 saatte 2 bin 667, Hong Kong'da 14 bin 152 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 2 bin 591'i yurt içi kaynaklı 2 bin 667 Kovid-19 vakası saptandı.

Ayrıca Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 2 bin 346 vaka tespit edildiği bildirildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Yurt içi kaynaklı 2320 vakanın görüldüğü Cilin, 110 vaka ile Fucien, 36 ile Liaoning en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyaletler oldu.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip büyük şehirlerden Tiencin'de 24, Şanghay'da 4, başkent Pekin'de 4 ve Çongçing'de 1 yerel vakaya rastlandı.

Geçen hafta karantinaya alınan ve hafta başında kamu kurumlarının ve işletmelerin yeniden faaliyete başladığı Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde de 13 vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 76 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 137 bin 231 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalganın" etkisi sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 14 bin 152 Kovid-19 vakası tespit edildi, 190 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 55 ölüm daha kayıtlara geçti.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 75 bin 910 vaka tespit edilirken 6 bin 364 kişi öldü.