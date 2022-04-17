Çin'de son 24 saatte 26 bin 155, Hong Kong'da 794 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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Çin'de son 24 saatte 26 bin 155, Hong Kong'da 794 Kovid-19 vakası tespit edildi

17.04.2022 11:03
Çin'de son 24 saatte 26 bin 155, Hong Kong'da 794 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında, son 24 saatte 26 bin 155, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 794 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Çin ana karasında, son 24 saatte 26 bin 155, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 794 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 3 bin 529, hastalık belirtisi göstermeyen 22 bin 626 vaka saptandı.

Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 139 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Şanghay'daki karantina tedbirleri sürüyor

Ülkenin en büyük şehri Şanghay, en fazla vakanın görüldüğü yer oldu. Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 3 bin 238, hastalık belirtisi göstermeyen 21 bin 582 vaka kaydedildi.

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Sağlık yetkilileri, nüfusu 26 milyonu aşan kentte 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını açıklamıştı.

Çin'de son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında farkın giderek açıldığı dikkati çekiyor. Bunun, Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu hafif "BA.2" mutasyonunun yayılmasının sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 182 bin 293 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 794 Kovid-19 vakası tespit edildi, 41 kişi hayatını kaybetti. Kentte günlük vaka son iki günde 1000'in altına düştü.

Yaklaşık 7,6 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 197 bin 78 vaka görüldü, 9 bin 110 kişi hayatını kaybetti.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.

Tayvan

Çin ile ihtilaflı Tayvan'da da Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte yerel kaynaklı 1210, dış kaynaklı 93 vaka saptanırken günlük vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Kovid-19 salgını kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da bugüne kadar 34 bin 507 vaka görülürken 854 kişi hayatını kaybetti.

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Çin'de son 24 saatte 24 bin 791, Hong Kong'da 946 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de son 24 saatte 24 bin 791, Hong Kong'da 946 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de 24 bin 180, Hong Kong'da 1921 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de 24 bin 180, Hong Kong'da 1921 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Omicron, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de son 24 saatte 26 bin 155, Hong Kong'da 794 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de son 24 saatte 26 bin 155, Hong Kong'da 794 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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