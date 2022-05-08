Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin ana karasında son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 278 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 329, hastalık belirtisi göstermeyen 4 bin 133 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 78 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 215, göstermeyen 3 bin 760 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 8 kişi öldü.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgında 1 Mart'tan bu yana 600 binden fazla vaka kaydedildi.

Kentte 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli kapanma", vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı. Tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı bildirilmişti.

Karantina tedbirlerinin 6 haftadır sürdüğü kentte imalat, inşaat ve ticaret şirketleri, faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

Pekin'de toplu testler devam ediyor

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 44, göstermeyen 18 vaka tespit edildi.

Vakaların yoğun olduğu Çaoyang ilçesinde ve 25 Nisan'dan bu yana vaka görülen diğer merkez ilçelerde hafta sonunda yeni tur toplu testler yapılıyor.

Vakaların yüzde 40'ının görüldüğü 4 milyon nüfuslu Çaoyang'da çok sayıda apartman kompleksi karantinaya alınırken toplu taşıma hizmetleri durdurulmuştu. İlçeye bağlı, başkentin finans ve iş merkezi Guomao semtinde oteller, ofisler ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu Dünya Ticaret Merkezi kompleksi, virüs taşıyan bir kişinin ziyaret ettiğinin anlaşılmasının ardından kapatılmıştı.

Kentte tüm vatandaşların kamusal alanlara ve toplu taşıma araçlarına erişim için son bir haftada yapılmış Kovid-19 testinin negatif sonucunu göstermesi zorunluluğu getirilmişti.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Pekin'de Omicron varyantını taşıyan vakaların yol açtığı yeni salgın dalgasında 22 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde 654 vakanın tespit edildiği bildirildi.

Kentte ilk vakaların tespit edilmesinden önce virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı belirtilmişti.

Yeni salgındaki vaka sayısı, Haziran 2020'de Şinfandi Toptancı Gıda Pazarı'ndan yayılan, 34 günde 368 vakanın kaydedildiği dalgayı geride bırakmıştı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 219 bin 625 vaka tespit edildi, 5 bin 174 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 18'i yurt dışı kaynaklı 278 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Günlük vaka sayısının 22 gündür 1000'in altında seyrettiği kentte 3 ayı aşkın süredir ilk kez yeni can kaybı bildirilmedi.

Salgında 1 Mart'tan bu yana 1 milyon 190 binden fazla vaka kaydedilirken 9 bin 131 kişi yaşamını yitirdi.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.