GUANGZHOU - Omicron kabusuna karşı Çin'in "sıfır vaka" inadı - Son Dakika
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GUANGZHOU - Omicron kabusuna karşı Çin'in "sıfır vaka" inadı

07.05.2022 08:55

Çin ana karasında son 24 saatte 4 bin 675, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 324 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte 4 bin 675, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 324 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 351, hastalık belirtisi göstermeyen 4 bin 324 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 55 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 253, göstermeyen 3 bin 961 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 13 kişi öldü.

Sağlık Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamada kentte haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan üniversiteye giriş sınavlarının salgın durumu nedeniyle 7-9 Temmuz'a ertelendiği bildirildi.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgında 1 Mart'tan bu yana 600 binden fazla vaka kaydedildi.

Kentte 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli kapanma", vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı. Tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı bildirilmişti.

Karantina tedbirlerinin 6 hafta haftadır sürdüğü kentte imalat, inşaat ve ticaret şirketleri, faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

GUANGZHOU - Omicron kabusuna karşı Çin'in sıfır vaka inadı
GUANGZHOU - Omicron kabusuna karşı Çin'in sıfır vaka inadı
GUANGZHOU - Omicron kabusuna karşı Çin'in sıfır vaka inadı
GUANGZHOU - Omicron kabusuna karşı Çin'in sıfır vaka inadı

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GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19'a karşı bariyer GUANGZHOU - Çin'de Kovid-19'a karşı bariyer

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GUANGZHOU - Omicron kabusuna karşı Çin'in 'sıfır vaka' inadı - Son Dakika


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