Çin'de son 24 saatte 4 bin 714, Hong Kong'da 321 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin ana karasında son 24 saatte 4 bin 714, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise 321 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 374, hastalık belirtisi göstermeyen 4 bin 340 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 86 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 245, göstermeyen 4 bin 24 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 12 kişi öldü.

Kentin güneybatısındaki Cinşan ilçesinde, yerel kaynaklı 2 vakanın görülmesinin ardından kısmi karantina ilan edildi.

800 bin nüfuslu ilçede tüm vatandaşlara evlerinden çıkmamaları bildirilirken, toplu test başlatıldı. Sağlık görevlileri, gıda dağıtıcıları ve topluluk gönüllülerinin bölge içi hareketlerine kısıtlama getirildi.

İlçede son 14 günde yeni vaka kaydedilmemişti.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli kapanma", vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Karantinanın altıncı haftasına girdiği kentte, tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı bildirilmişti.

Kentin büyük bölümünde karantina kısıtlamaları sürerken imalat, inşaat ve ticaret alanında faaliyet gösteren şirketler faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

Pekin'de tedbirler sıkılaştırıldı

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 55, göstermeyen 17 vaka tespit edildi.

Vakaların yoğun olduğu Çaoyang ilçesinde çok sayıda apartman kompleksi karantinaya alınırken toplu taşıma hizmetleri durduruldu. İlçeye bağlı, başkentin finans ve iş merkezi Guomao semtinde oteller, ofisler ve alışveriş merkezilerinin bulunduğu Dünya Ticaret Merkezi kompleksi, virüs taşıyan bir kişinin ziyaret ettiğinin anlaşılmasının ardından kapatıldı.

Kentte, tüm vatandaşlara kamusal alanlara ve toplu taşıma araçlarına erişim için son bir haftada yapılmış Kovid-19 testinin negatif sonucunu gösterme zorunluluğu getirildi. Yerel yönetimden yapılan açıklamada, cep telefonlarının içindeki elektronik sağlık kodlarına kaydedilen test sonucunun bundan böyle olağan ihtiyati tedbirlerin parçası olacağı kaydedildi.

Şehir merkezindeki Donçıng ilçesinde aynı umumi tuvaleti kullanan 40 kişide virüse rastlanmasının ardından tüm tuvaletlerin girişine sağlık kodu barkodu konuldu, tuvaleti kullanmak isteyenlere cep telefonlarındaki elektronik sağlık kodunu açan barkodu okutma zorunluluğu getirildi.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkan Yardımcısı Pang Şinghuo, yaptığı açıklamada, yeni salgın dalgasında 22 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde 15 merkez ilçede 544 vaka tespit edildiğini bildirdi.

Kentte ilk vakaların tespit edilmesinden önce virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı ifade edilmişti.

İki büyük şehirdeki tedbirlerin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ülkenin en üst düzey karar organı Çin Komünist Partisi (ÇKP) Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısında "sıfır vaka" politikasının ödünsüz sürdürüleceği mesajını vermesinin ardından artırılması dikkati çekti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 218 bin 945 vaka tespit edildi, 5 bin 153 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı 321 Kovid-19 vakası tespit edildi, 5 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı 20 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 205 bin 717 vaka görülürken, 9 bin 333 kişi öldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.