Çin'de son 24 saatte 7 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Çin'de Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 926'ya yükselirken, salgın sebebiyle 4 bin 633 kişi yaşamını yitirmişti.

Dün, salgının ilk çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ise son günlerde vaka sayısında artış görülmesi nedeniyle kentte yaşayan 11 milyon kişiye test yapılmasının planlandığı duyurulmuştu.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, kuzeydoğudaki Jilin eyaletinde 6, ülkenin en büyük kenti Şanghay'da ise 1 vaka görüldüğü belirtildi.

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