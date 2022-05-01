Çin'de son 24 saatte 8 bin 329, Hong Kong'da 363 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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Çin'de son 24 saatte 8 bin 329, Hong Kong'da 363 Kovid-19 vakası tespit edildi

01.05.2022 11:36
Çin'de son 24 saatte 8 bin 329, Hong Kong'da 363 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 8 bin 329, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise 363 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Çin ana karasında son 24 saatte 8 bin 329, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise 363 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 920, hastalık belirtisi göstermeyen 7 bin 409 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 73 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 788, göstermeyen 7 bin 84 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 38 kişi öldü.

Kentte 6 ilçede topluluk içi yayılma kesilirken, karantina bölgeleri dışında vaka görülmediği bildirildi.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Karantinanın beşinci haftasında olduğu kentte, tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağını bildirmişti.

Pekin'de yeni vakalar

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'dan görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 53, göstermeyen 6 vaka tespit edildiği bildirildi.

Kentte 11 merkez ilçe ve bir özel ekonomik bölgede 25-30 Nisan'da üç tur toplu testler uygulandı. Yeni vakaların görüldüğü Çaoyang ilçesinde 1 ve 3 Mayıs'ta iki tur daha toplu test uygulanacağı bildirildi.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 28 Nisan'da kentteki tüm okulların kapatıldığını duyurmuştu.

Pekin'deki yeni salgın dalgasında ilk vakalar 22 Nisan'da kaydedilmiş, öncesinde virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı bildirilmişti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 216 bin 587 vaka tespit edildi, 5 bin 60 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 25'i yurt dışı kaynaklı 363 Kovid-19 vakası tespit edildi, 10 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı 15 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 204 bin 210 vaka görülürken, 9 bin 308 kişi öldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

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Çin'de son 24 saatte 15 bin 688, Hong Kong'da 413 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de son 24 saatte 15 bin 688, Hong Kong'da 413 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Omicron, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de son 24 saatte 8 bin 329, Hong Kong'da 363 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de son 24 saatte 8 bin 329, Hong Kong'da 363 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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