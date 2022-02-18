Üye Girişi
Çin'de son 24 saatte 87 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Çin'de son 24 saatte 87 Kovid-19 vakası kaydedildi

18.02.2022 07:15
Çin'de son 24 saatte 87 Kovid-19 vakası kaydedildi

Çin ana karasında son 24 saatte 40'ı yurt içi kaynaklı 87 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Çin ana karasında son 24 saatte 40'ı yurt içi kaynaklı 87 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot'da 21, Baotou şehrinde 1, Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde 9, Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinde 4, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde 3, Dongguan'da 1 ve Yünnan eyaletine bağlı Honghı Hani ve Yi Özerk Vilayeti'nde 1 yerel vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 47 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 107 bin 375 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1423 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Pekin Kış Olimpiyatları "kapalı devre sisteminde" 1 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan Pekin'de, Başkent Uluslararası Havalimanı, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerini kapsayan "kapalı devre sisteminde" dün 1 Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamada, havalimanında yapılan testlerde ortaya çıkan tek vakanın sporcu ve takım görevlisi grubundan olduğu kaydedildi.

Kapalı devre salgın koruma sisteminin faaliyete geçirildiği 23 Ocak'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 436'ya ulaştı.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştiriliyor.

Sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, ülkenin genel toplamına dahil etmiyor.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Moğolistan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de son 24 saatte 87 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:15 Gazeteci Hande Fırat, sosyal medyada alay konusu oldu! Sahte Bakan Koca hesabının paylaşımını gerçek sandı
00:44 Fenerbahçe'nin yenilgisi Türkiye'ye sıralamada dibi gösterdi!
00:42 Fırsatçıların indirim tuzağını önlemek için geliştirildi! İşte Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği
00:37 Sarı-lacivertli takım, Konferans Ligi'nde nasıl tur atlayabilir! İşte olabilecek tüm ihtimaller
00:31 Tarkan'ın gündem olan yeni şarkısı Geççek, kısa sürede YouTube'da trend listesinin zirvesine tırmandı
00:20 Slavia Prag yenilgisiyle ihale Rıdvan Dilmen'e kaldı! Sarı-lacivertlilerden ünlü yorucuya şaşırtan tepki
00:00 Anket şirketleri canlı yayında açıkladı! İşte oy oranları
23:13 Tribünden istifa sesleri yükseldi! Slavia Prag yenilgisi sonrası Kadıköy'de sadece bir futbolcu alkışlandı
23:01 Galibiyet parolasıyla sahaya çıkmışlardı! Fenerbahçe, Kadıköy'de Slavia Prag'a yenildi
22:57 Sarı-lacivertli ekipte üzen sakatlık! Kim Min-Jae, ikinci yarı forma giyemedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 07:21:27. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de son 24 saatte 87 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement