Çin'de Son 60 Yılın En Sıcak Haziran Ayı Yaşandı - Son Dakika
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Çin'de Son 60 Yılın En Sıcak Haziran Ayı Yaşandı

05.07.2022 19:40
Çin'de Son 60 Yılın En Sıcak Haziran Ayı Yaşandı

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi Salı günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde Haziran ayındaki ortalama hava sıcaklığının 21,3 santigrat dereceye ulaştığını bildirdi.

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi Salı günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde Haziran ayındaki ortalama hava sıcaklığının 21,3 santigrat dereceye ulaştığını bildirdi. Derece, ülkede 1961'den bu yana kaydedilen en sıcak Haziran ayına işaret ediyor. Haziran ayında kaydedilen sıcaklık, normalden 0,9 derece daha yüksek. İdarenin açıklamasına göre, aralarında Çin'in orta kesimindeki Henan ve doğusundaki Shandong eyaletlerinin de yer aldığı pek çok bölgede, Haziran ayında tarihin en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi.

Çin'in bazı bölgelerini 13-26 Haziran tarihlerinde etkisi altına alan sıcak hava dalgası 600 milyondan fazla insanı etkiledi. Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletindeki bir ilçedeki sıcaklık ise 25 Haziran'da 44,2 dereceyi gördü. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdür Yardımcısı Fang Xiang, Haziran ayında gözlenen ortalama yüksek sıcaklığa, bu dönemde Çin'in kuzey bölgelerindeki hava durumunu kontrol eden güçlü ve yüksek sıcak hava dalgasının neden olduğunu belirtti. Fang'a göre, Çin'in güneyi ile güneybatısı ve doğusunun bazı bölgelerindeki sıcaklıklar Temmuz ayında önceki yıllara göre daha düşük seyredecek, ülkenin geri kalanında da benzer veya daha yüksek sıcaklıklar gözlenecek.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Son 60 Yılın En Sıcak Haziran Ayı Yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Son 60 Yılın En Sıcak Haziran Ayı Yaşandı - Son Dakika
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