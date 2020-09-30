- Çin'de sonbahar manzarası - Son Dakika

- Çin'de Milli Bayram tatili öncesi sonbahar manzarası

PEKİN - Çin'de sonbahar manzarası, lezzetli yerel yemekler ve renkli kültürel aktiviteler kalabalık turistleri çekiyor.

Çin'in Liaoning eyaletindeki Benxi şehrinde, akçaağaç ağaçları, 1 Ekim'de sekiz günlük tatillerine başlayacak tatilciler için tam zamanında parlak bir kırmızı tonuna dönüşmeye başlıyor. Bölgenin akçaağaç yaprakları eylül sonunda renklenmeye başladı ve sonbahar renkleri önümüzdeki ay zirveye çıkacak. Tatil kalabalığını yenmek için bazı turistler bölgenin doğal güzelliğinin tadını çıkarmak için yola çıktı. Bir turist, "Kalabalıktan dolayı değil, yol boyunca gördüğümüz güzellikler için adım atmak zor" dedi.

Bu arada, Çin'in Zhejiang eyaletinde, yoldan geçenleri büyüleyen ferahlatıcı bir koku yayan tatlı osmanthus çiçekleri açmaya başladı. Çiçekler, kokularının yanı sıra, minik sarı yaprakların açmasıyla da beğeniliyor.

Çin'in Anhui eyaletindeki Shexian ilçesinde, şenlikli dekorasyonlar şimdiden bölgedeki dükkanları ve restoranları kaplıyor. Yerel halk, yerel lezzet guanyin tofu denemeye istekli turistleri ağırlamak için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.