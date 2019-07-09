Son Dakika Haberleri: Çin'de su baskınları nedeniyle 200'ü aşkın kişi mahsur kaldı
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Çin'de su baskınları nedeniyle 200'ü aşkın kişi mahsur kaldı

55 dakika önce

Çin'in güneydoğusundaki bir eyalette yoğun yağışların neden olduğu su baskınları nedeniyle 200'den fazla kişi mahsur kaldı.

Çin'de su baskınları nedeniyle 200'ü aşkın kişi mahsur kaldı, System.String[]
Çin'in güneydoğusundaki bir eyalette yoğun yağışların neden olduğu su baskınları nedeniyle 200'den fazla kişi mahsur kaldı.
Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, Ciangşi eyaletinin Pingşiang kentinde yoğun yağışlar taşkınlara neden oldu.
Su baskınları nedeniyle 200'den fazla bölge sakini mahsur kaldı. Yetkililer mahsur kalanlar için kurtama çalışmaları başlattı.
Çin'de genelde yazın güney bölgelerde artan yağışlar ve meydana gelen seller can kayıplarıyla sonuçlanabiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:11 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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