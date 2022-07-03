Çin'de Su ve Toprak Erozyonu Alanı Azalmaya Devam Ediyor

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı'na göre, ülkedeki su ve toprak erozyon alanları, ekolojik ortamı restore etme çabaları kapsamında 2021 yılında da azalmaya devam etti. Bakanlık tarafından analiz edilen toprak ve su kaybı izleme verilerine göre, 2021 yılında ülkedeki su ve toprak erozyon alanı, bir önceki yıla göre 18.500 kilometrekare, bir başka deyişle yüzde 0,69 oranında azalarak 2,6742 milyon kilometrekare oldu. Toplamda, hidrolik erozyon alanı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,27 düşüşle 1,1058 milyon kilometrekare, rüzgar erozyonu alanı ise bir yıl öncesine göre yüzde 0,27 azalarak 1,5684 milyon kilometrekare olarak belirlendi. Bakanlık, insan faaliyetlerinden kaynaklanan su ve toprak kaybını sıkı şekilde kontrol etmek, orman ve çayır restorasyon çalışmalarını güçlendirmek, ayrıca su ve toprak erozyonu ile mücadelede bilimsel yönetim seviyesini yükseltmek için gelecekte diğer ilgili departmanlarla birlikte çalışacağını bildirdi.