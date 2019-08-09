Çin'de 'süper tayfun' için kırmızı alarm: Şanghay'da binlerce kişi tahliye edilecek

Çin'de, hızı saatte 190 kilometreye varan rüzgarlarla ilerleyen ve Cumartesi günü ülkenin doğu kıyılarına ulaşması beklenen Lekima tayfunu için kırmızı alarm verildi.

Afet Bakanlığı, şu anda Tayvan'da etkili olan tayfun için Zhejiang eyaletine yardım ekipleri sevk edildiğini, Şanghay'da binlerce kişiye tahliyeye hazır olmaları uyarısı yapıldığını açıkladı.

Yangtze nehri ve Sarı Nehir için Çarşamba gününe kadar sel uyarısı yapılırken, Jiangsu ve Şandong eyaletlerinde de teyakkuza geçildi.

Seyir gemilerine Şanghay'a gelişlerini ertelemeleri çağrısı yapıldı, hafta sonundaki bazı tren seferleri iptal edildi. Pekin ile Yangtze deltası arasındaki tren seferleri de kaldırıldı.

Lekima, şu anda Batı Pasifik'te etkili olan iki tayfundan biri. Krosa tayfunu doğudaki Kuzey Mariana Adaları ve Guam'da şiddetli yağışlara yol açtı. Uzmanlar tayfunun gelecek hafta Japonya'nın kuzey batısını vurabileceğini söylüyor.

Bu yıl görülen dokuzuncu tayfun olan Lekima, Çarşamba günü süper tayfun kategorisine ulaştı.

Bugün Tayvan'ın kuzeyinde etkili olan tayfun nedeniyle uçak seferleri iptal edildi, devlet daireleri ve okullar kapatıldı.

Tayvan'da 40 bin ev elektriksiz kaldı

Tayvan medyasına göre, 40 bin'den fazla eve elektrik verilemezken adanın kuzeyindeki Taiçung kentinde hızlı tren seferleri durduruldu.

Tayvan bir gün önce de 6.0 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Uzmanlar sarsıntının toprak kaymalarını tetikleyebileceğini, kuzeydeki dağlara 900 mm yağış düşeceğini söylüyor.

Lekima tayfunu, Japonya'nın güneybatısında bugün şiddetli yağışlara yol açtı, 14 bin ev elektriksiz kaldı.

Çin Meteoroloji Dairesi, Lekima'nın Çin'e ulaşıncaya kadar hızının yavaşlayacağını tahmin ediyor. Çin'de dört farklı renkten oluşan bir hava uyarı sistemi var. Kırmızı alarm en ağır hava koşullarını temsil ediyor.