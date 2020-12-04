Çin'de sürücüsüz taksi, otomotiv şirketlerinin ilgisini çekti - Son Dakika

Çin merkezli şirket AutoX, Shenzhen'deki halka açık yollarda tamamen sürücüsüz robotaksiyi kullanıma sunduğunu duyurdu. Şirket, Çin'de önemli bir endüstri kilometre taşına ulaştığını açıkladı.

Daha önce, ülkedeki halka açık yollarda otonom servisler işleten şirketler, içeride bir güvenlik sürücüsü bulundurmalarını gerektiren katı uyarılarla sınırlandırılıyordu. Çin merkezli şirket AutoX, Shenzhen'deki halka açık yollarda tamamen sürücüsüz robotaksiyi kullanıma sunduğunu duyurdu. AutoX, 25 araçlık yerel filosu için yedek sürücüyü veya herhangi bir uzak operatörü tamamen kaldırdığını açıkladı.

"GÜVENLİK SÜRÜCÜSÜNÜ KALDIRACAK NOKTAYA ULAŞTIK"

Şirketin CEO'su Jianxiong Xiao, medyaya yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar bu kadar sıkı çalıştıktan sonra, nihayet teknolojinin yeterince olgun olduğu, kendimizden emin hissettiğimiz, güvenlik sürücüsünü gerçekten ortadan kaldıracak noktaya ulaştık. Verileri elde etmek için Çin'de her gün yolda olan 100'den fazla aracımız var, yapay zeka yazılımı artık daha iyi" dedi.