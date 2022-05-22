Çin'de Suyolu Yük Taşımacılığı Hacmi Yılın İlk 4 Ayında Yüzde 4,2 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Suyolu Yük Taşımacılığı Hacmi Yılın İlk 4 Ayında Yüzde 4,2 Arttı

22.05.2022 17:19
Çin'de Suyolu Yük Taşımacılığı Hacmi Yılın İlk 4 Ayında Yüzde 4,2 Arttı

BEİJİNG 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı verileri, ülkedeki suyolu yük taşımacılığı işlem hacminin yılın ilk dört ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttığını gösterdi.

BEİJİNG 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı verileri, ülkedeki suyolu yük taşımacılığı işlem hacminin yılın ilk dört ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttığını gösterdi. Bakanlığa göre, bu dönemde yaklaşık 2,63 milyar ton kargo suyolu ile taşındı.

Bakanlık, Çin'de suyolu taşımacılığı hacminin sadece Nisan ayında 694,01 milyon ton olduğunu belirtti. Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaleti, Ocak-Nisan döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 büyüme kaydederek, suyolu yük taşımacılığında eyalet düzeyinde 31 bölge arasında büyümede başı çekerken, onu ülkenin güneyindeki Hainan ve ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaleti izledi.

YORUMLAR
500
Çin'in Posta Sektörünün Geliri Ocak-Nisan Döneminde Arttı Çin'in Posta Sektörünün Geliri Ocak-Nisan Döneminde Arttı Çin Gıda Sektörü İlk Dört Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydetti Çin Gıda Sektörü İlk Dört Ayda İstikrarlı Büyüme Kaydetti Çin'in Nisan Ayı Doğalgaz Üretimi Yüzde 4,7 Arttı Çin'in Nisan Ayı Doğalgaz Üretimi Yüzde 4,7 Arttı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Suyolu Yük Taşımacılığı Hacmi Yılın İlk 4 Ayında Yüzde 4,2 Arttı - Son Dakika


Son Dakika
20:55 Tam yaz geldi derken yeniden sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor! Meteoroloji'den birçok ile yağış uyarısı
20:27 Taliban yönetimi, ekrana çıkan kadınlara peçe zorunluluğu getirdi! Sunucular alınan karara isyan etti
20:00 Premier Lig'de nefes kesen final! Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 yenerek şampiyon oldu
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 21:08:01. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Suyolu Yük Taşımacılığı Hacmi Yılın İlk 4 Ayında Yüzde 4,2 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement