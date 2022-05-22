Çin'de Suyolu Yük Taşımacılığı Hacmi Yılın İlk 4 Ayında Yüzde 4,2 Arttı

BEİJİNG 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı verileri, ülkedeki suyolu yük taşımacılığı işlem hacminin yılın ilk dört ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttığını gösterdi. Bakanlığa göre, bu dönemde yaklaşık 2,63 milyar ton kargo suyolu ile taşındı.

Bakanlık, Çin'de suyolu taşımacılığı hacminin sadece Nisan ayında 694,01 milyon ton olduğunu belirtti. Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaleti, Ocak-Nisan döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 büyüme kaydederek, suyolu yük taşımacılığında eyalet düzeyinde 31 bölge arasında büyümede başı çekerken, onu ülkenin güneyindeki Hainan ve ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaleti izledi.