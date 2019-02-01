Son Dakika Haberleri: Çin'de Taksi Şoförüne İdam Cezası

Çin'de Taksi Şoförüne İdam Cezası

6 dakika önce

Çin'de mobil uygulama aracılığıyla hizmet veren taksinin şoförü, müşterisine tecavüz edip öldürdüğü gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.

Çin'de Taksi Şoförüne İdam Cezası, System.String[]
Çin'de mobil uygulama aracılığıyla hizmet veren taksinin şoförü, müşterisine tecavüz edip öldürdüğü gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.

Vıncou Şehri Orta Halk Mahkemesi, ülkenin en yaygın kullanılan mobil ulaşım uygulaması "Didi Chuxing" kapsamında çalışan 28 yaşındaki Zong Yuan'ı kadın müşterisine tecavüz edip öldürdüğü gerekçesiyle idam cezasına mahkum etti.

Guangcou eyaletinin Vıncou şehrinde 24 Ağustos 2018'de yaşanan olayda, mobil uygulama üzerinden taksi çağıran 19 yaşındaki kadın, taksi şoförü tarafından öldürülmüştü.

Uygulama üzerinden günde 30 milyondan fazla taksi seferine aracılık eden şirket, olayın ardından ihmali bulunduğu tespit edilen iki yöneticisini işten çıkarmış ve yeni başlatacağı "mobil otostop" hizmetini durdurma kararı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:59 Kaynak: AA

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