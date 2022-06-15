Çin'de Talebin İyileşmesiyle Mayıs Ayında Perakende Satışlardaki Düşüş Yavaşladı - Son Dakika
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Çin'de Talebin İyileşmesiyle Mayıs Ayında Perakende Satışlardaki Düşüş Yavaşladı

15.06.2022 17:16
Çin'de Talebin İyileşmesiyle Mayıs Ayında Perakende Satışlardaki Düşüş Yavaşladı

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü açıklanan resmi veriler, iç talebin giderek iyileşmesiyle ülkede perakende satışlardaki düşüşün yavaşladığını gösterdi.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü açıklanan resmi veriler, iç talebin giderek iyileşmesiyle ülkede perakende satışlardaki düşüşün yavaşladığını gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü yayınladığı verilere göre, tüketimin büyümesinin önemli bir göstergesi olan tüketici ürünlerinin perakende satışları ülkede Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 düşüşle 3,35 trilyon yuana (yaklaşık 496,16 milyar ABD doları) geriledi. Veriler düşüşün bir önceki aya kıyasla 4,4 yüzde puan yavaşladığını gösterdi.

Ocak-Mayıs döneminde Çin'de tüketici mallarının perakende satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 azalışla 17,17 trilyon yuan olarak gerçekleşti. Çin'de iç talebin geçen ay toparlandığını söyleyen NBS sözcüsü Fu Linghui, düşüşteki yavaşlamayı salgın durumu ve iş faaliyetlerinin iyileşmesinin yanı sıra hükümetin yatırımları ve tüketimi teşvik etmek amacıyla yürüttüğü politikalara bağladı. Geçen ay, günlük ihtiyaç ürünlerinin satışları, istikrarlı biçimde büyümeyi sürdürdü. NBS verileri Mayıs ayında büyük şirketlerin içecek satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7 sıçrama kaydettiğini, tahıllar, yemeklik yağ ve diğer gıda ürünlerinin ise yüzde 12,3 yükseldiğini gösterdi.

Çevrimiçi tüketim, perakende satışları yukarı çekmeye devam etti. Yılın ilk beş ayında fiziki ürünlerin çevrimiçi satışları yüzde 5,6 artarken çevrimiçi satışların toplam perakende satışlardaki payı da arttı. Veriler, büyük süpermarketlerin satışlarının Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4, bakkalların satışlarının ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 arttığını gösterdi. Kovid-19'dan en çok etkilenen sektörlerden biri olan yeme-içme sektörü ise yılın ilk beş ayında gelirlerinin yüzde 8,5 azaldığına tanık oldu. Fu, tüketimin Çin'in ekonomik büyümesinin daha güçlü bir itici gücü olmasını beklediğini ve insanların hayatı normale döndükçe tüketimin daha hızlı toparlanacağını söyledi. Fu, "Tüketim hala Kovid-19'un etkilerinden iyileşme yolunda olsa da, salgın önleme ve kontrol önlemleri kademeli olarak yürürlüğe girdiği ve iş piyasası istikrarlı kaldığı için bu ivme devam edecek" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Talebin İyileşmesiyle Mayıs Ayında Perakende Satışlardaki Düşüş Yavaşladı - Son Dakika

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