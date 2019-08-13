Son Dakika Haberleri: - Çin'de Tayfun Nedeniyle Deniz Kabukları Karaya Vurdu
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- Çin'de Tayfun Nedeniyle Deniz Kabukları Karaya Vurdu

23 dakika önce

- Çin'de tayfun nedeniyle deniz kabukları karaya vurduPEKİN - Çin'de etkili olan Lekima tayfunu nedeniyle Şantung eyaletinde deniz kabukları karaya vurdu.

- Çin'de tayfun nedeniyle deniz kabukları karaya vurdu
PEKİN - Çin'de etkili olan Lekima tayfunu nedeniyle Şantung eyaletinde deniz kabukları karaya vurdu.
Çin'in doğusunda yer alan Cıciang, Şantung ve Anhui eyaletlerini etkisi altına almaya devam ediyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi etkileyen tayfun nedeniyle 3 eyalette toplam 48 kişi hayatını kaybederken 21 kişi kayboldu.
Şantung eyaletinin Weihai kentinde deniz kabukları şiddetli fırtınalar nedeniyle karaya vurdu. Çevrede yaşayanlar sahildeki deniz kabuklarını topladı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 01:54 Kaynak: İHA
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