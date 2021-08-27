Çin'de teknoloji firmalarının kullandığı algoritmalar üzerinde daha fazla kontrol uygulanacak - Son Dakika

Çin'de teknoloji firmalarının içeriği kişiselleştirmek ve öneriler yapmak için kullandığı algoritmalar üzerinde daha fazla kontrol uygulanacağı belirtildi.

Çin Siber Uzay İdaresi, teknoloji şirketlerinin kullanıcılara hizmet sunarken algoritmaların nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin algoritma yönetimi düzenlemelerine dair taslağı yayımladı.

Söz konusu düzenlemelerin ülkedeki internet sektörüne yönelik baskıyı pekiştireceğine inanılsa da düzenlemeler, teknoloji şirketlerinin etkisini kısmak için veri gizliliğini, tüketici haklarını güçlendirmeyi ve rekabete aykırı uygulamaları azaltmayı hedefliyor.

Düzenlemeler kapsamında şirketler, algoritma öneri hizmetlerinin temel ilkelerini, amacını ve çalışma mekanizmasını açıklamak ve kullanıcıların öneri hizmetini kapatabilmesi için uygun seçenekler sunmak zorunda kalacak.

Algoritmalar, kullanıcılarda bağımlılık yapan davranışlara yol açabilecek veya aşırı harcama yapmaya sevk edecek şekilde kullanılamayacak.

Kamuoyunu etkileyebilecek algoritmalarını onaya sunmayan şirketler, hizmetlerinin sonlandırılması ve 4 bin 630 dolara kadar para cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Taslak algoritma yönetimi düzenlemelerinin video platformları Douyin ve TikTok'un yanı sıra e-ticaret firması Alibaba gibi şirketleri etkilemesi bekleniyor.

Alibaba ve Tencent gibi Çin'in en büyük teknoloji firmaları, yüz milyonlarca Çinli internet kullanıcısının akıllı telefonları kullanmasıyla son yıllarda çok büyüdü.

Düzenleme eksiklikleri nedeniyle bugüne kadar teknoloji sektöründe kullanıcı verisi toplama, çevrim içi dolandırıcılık ve haksız tüketici uygulamalarında artış yaşandığı belirtiliyor.