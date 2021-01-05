Çin'de teknoloji şirketlerine fazla çalışma süresi uyarısı - Son Dakika

Çin'de teknoloji şirketlerine fazla çalışma süresi uyarısı

05.01.2021 16:45
Çin'de teknoloji şirketlerine fazla çalışma süresi uyarısı, System.String[]

Çin'de bir teknoloji şirketinin genç yaştaki çalışanının fazla çalışmaktan hayatını kaybetmesinin ardından şirketlere "çalışanların haklarını korumaları" uyarısı yapıldı.

Çin'de bir teknoloji şirketinin genç yaştaki çalışanının fazla çalışmaktan hayatını kaybetmesinin ardından şirketlere "çalışanların haklarını korumaları" uyarısı yapıldı.

Ülkedeki teknoloji şirketlerinin gayri resmi çalışma sistemi olarak bilinen ve 996 olarak kodlanan sabah 9'dan akşam 9'a, pazartesiden cumartesiye kadar çalışma düzeni nedeniyle 29 Aralık'ta 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Gencin ölümünün ardından ülkenin sosyal paylaşım sitesi Weibo'da sosyal medyada 996'ya tepki gösteren paylaşımlar yapıldı.

Çin devlet ajansı Xinhua da Weibo'dan paylaştığı yorum yazısında, fazla çalışma süresi nedeniyle bir gencin ölümünün ardından teknoloji şirketlerine "çalışanların yasal haklarını koruyun" çağrısı yaptı.

Yazıda, ülkedeki e-ticaret şirketlerinden Pinduoduo'nun 22 yaşındaki bir çalışanının geçen hafta mesai bitiminden sonra eve giderken aniden yere düşmesi ve akabinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin "yürek burkan bir durum olduğu" belirtildi.

Söz konusu olayın herkesi, teknoloji sektöründe anormal fazla çalışma kültürünün neden olduğu acıya yoğunlaştırdığına dikkat çekilen yazıda, "hayallere ulaşmak için sıkı çalışma ve mücadelenin gerekli olduğu ancak çalışanların yasal hak ve menfaatlerinin ihlal ve ihmal edilmemesi gerektiği" kaydedildi.

Yazıda, işçileri fazla çalıştırmanın yasa dışı ve onların sağlıklarından çalmak anlamına geldiği vurgulanarak, yasal hak ve menfaatleri güçlendirmenin şirketlerin hedeflerine ulaşması için çalışanların da sağlıklı şekilde koşturmasını sağlayacağı belirtildi.

Pinduoduo'nun Cang soyadlı 22 yaşındaki çalışanı geçen hafta gece saatlerinde mesaisini tamamlamasının ardından arkadaşıyla birlikte evine giderken birden yere yığılmış ve kaldırıldığı hastanede 6 saatlik çabanın ardından kurtarılamamıştı.

Şirkete uzun çalışma süreleri uyguladığı gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Cang'ın ölümü sosyal medyada tepki toplamış, uzun çalışma saatlerini temsilen "996" etiketleri yaklaşık 190 milyon kez görüntülenmişti.

Teknoloji şirketlerindeki gayri resmi çalışma düzeni: 996

Çin Çalışma Kanunu'na göre ise bir işçinin çalışma süresinin haftalık 40 saati geçmemesi gerekiyor.

Ülkedeki program geliştiricilerden biri 2019 yılında uzun çalışma süresini protesto etmek için yazılım geliştirme platformu "Github"ta, "996icu" kullanıcı adıyla, 996'nın çalışanların hayatlarını yoğun bakım ünitesinde bitirdiğini belirterek, "(Program) Geliştiricilerin hayatları önemlidir" paylaşımı yapmış, paylaşım 30 binden fazla beğeni almıştı.

Kullanıcı paylaşımında Çin'deki e-ticaret şirketlerinden Youzan ve JD.com'un, gayri resmi çalışma düzeni olan 996'yı uyguladığını belirtmişti. Paylaşımın ardından Youzan şirketi soruşturma geçirmişti.

Sosyal paylaşım sitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Pinduoduo, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de teknoloji şirketlerine fazla çalışma süresi uyarısı - Son Dakika


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