Son Dakika Haberleri: Çin'de Temizlik İşçilerine Akıllı Bileklik Takma Zorunluluğu Getirildi

Çin'de Temizlik İşçilerine Akıllı Bileklik Takma Zorunluluğu Getirildi

2 saat önce

Takip sistemleri söz konusu olduğunda adından fazlaca söz ettiren Çin, bu kez temizlik işçilerini daha yakından izleyebilmek için akıllı bileklik takma zorunluluğu getirdi.

Çin'de Temizlik İşçilerine Akıllı Bileklik Takma Zorunluluğu Getirildi, System.String[]
Takip sistemleri söz konusu olduğunda adından fazlaca söz ettiren Çin, bu kez temizlik işçilerini daha yakından izleyebilmek için akıllı bileklik takma zorunluluğu getirdi. Çalışanlar artık GPS teknolojisini kullanan bu bileklikleri takmadan çalışamayacak. Temizlik işçilerinin konumlarını kayıt altına alan bileklikler, kullanıcısı 20 dakika süre sabit kaldığında ise 'çalışmaya devam edin' şeklinde uyarı mesajı yolluyor.

Çin konum tespiti ve takip sistemleri açısından pek çok ülkeden ileri bir noktada. Yüz tanıma teknolojisini güvenlik kameralarına entegre eden ve suçluları çok daha hızlı bir şekilde tespit etmeye çalışan Çin yönetimi, diğer yandan da bazı metro istasyonlarında girişlere 'yüz tanıma' sistemleri yerleştirerek vatandaşların sadece yüzlerini okuyarak trene binebilmesini sağlıyor. Sistem, yüz tanıma sisteminden geçen vatandaşın ödemesini hesaba kayıtlı kredi kartından kesiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:38 Kaynak: DHA

İşçi, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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