Çin'de eski Tibet Vali Yardımcısı rüşvetle suçlandı - Son Dakika
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Çin'de eski Tibet Vali Yardımcısı rüşvetle suçlandı

30.09.2022 14:10
Çin'de eski Tibet Vali Yardımcısı rüşvetle suçlandı

Çin'de Tibet Özerk Bölgesi'nin eski Vali Yardımcısı Cang Yongzı'nın "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.

Çin'de Tibet Özerk Bölgesi'nin eski Vali Yardımcısı Cang Yongzı'nın "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.

Çin Yüksek Halk Savcılığından yapılan açıklamada, Ulusal Denetim Komisyonunun yürüttüğü soruşturmanın ardından Cang'ın mahkemeye sevk edildiği, davanın Şaansi eyaletinde Şian şehrinin Orta Halk Mahkemesinde görüleceği belirtildi.

Cang'ın, "konumunu ve otoritesini kullanarak başkalarına gayrimeşru çıkar sağladığı ve karşılığında yüklü miktarda rüşvet aldığı" iddia ediliyor.

Eski Vali Yardımcısı, Çin'de bu ay içinde rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamaları ile mahkum edilen ve yargıya sevk edilen üst düzey yetkililerin sonuncusu oldu.

3 bürokrata idam, 3 emniyet müdürüne hapis

Üst düzey emniyet, istihbarat ve yargı yetkililerine yönelik soruşturma kapsamında açılan davalarda 3 eski bürokrat idama, 3 eski emniyet müdürü hapse mahkum edilmişti.

"Güvenlik kurumlarında çete ve hizipler oluşturmakla" suçlanan eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Sun Licun (53) 23 Eylül'de, eski Adalet Bakanı Fu Cınghua (67) ile eski Jiangsu eyaleti Siyasi ve Yasal İşler Komisyonu Sekreteri Vang Likı'ya (57) da 22 Eylül'de 2 yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırılmıştı.

Sun liderliğinde hizip oluşturarak onunla suç birliği yapmakla suçlanan 3 eski emniyet müdürü de 21 Eylül'de Hıbey eyaletinin farklı şehirlerinde görülen davalarda, rüşvet ve görevini kötüye kullanma suçundan hapis cezaları almıştı.

Eski Şanghay Emniyet Müdürü Gong Daoan (58) ömür boyu, eski Çongçing Emniyet Müdürü Dıng Huilin (57) 15 yıl, eski Şaanşi Emniyet Müdürü Liu Şinyun (60) 14 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ayrıca Çin'in istihbarat kurumu Devlet Güvenliği Bakanlığının eski Disiplin Komitesi Başkanı Liu Yanping ile Yüksek Halk Mahkemesinin eski Başkan Yardımcısı Şın Dıyong da "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilmişti.

Eski Vali Yardımcısı Cang'ın davasının söz konusu dava ve soruşturmalarla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'in iktidara geldiği 2012'den bu yana güvenlik ve yargı bürokrasini odağa alan çok sayıda yolsuzluk soruşturması yapılmıştı. Soruşturmalarda, "yolsuzluk" ve "görevi kötüye kullanmakla" suçlanan çok sayıda yetkili yargılanmıştı.

En son soruşturma ve davaların, Komünist Partinin gelecek ay yapacağı 20. Ulusal Kongresi öncesine denk gelmesi dikkati çekiyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Mahkum, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de eski Tibet Vali Yardımcısı rüşvetle suçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de eski Tibet Vali Yardımcısı rüşvetle suçlandı - Son Dakika
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