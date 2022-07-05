Çin'de Ticari Bankalarının Karı Yılın Üçüncü Çeyreğinde Yüzde 8 Artacak

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Bank of China Araştırma Enstitüsü tarafından Salı günü yayınlanan rapora göre, ülkedeki ticari bankaların, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 kar artışı yaşaması bekleniyor. Raporda, bankaların Nisan-Haziran döneminde reel ekonomiye daha fazla destek sağladığı ve iş fırsatlarının artmasına öncülük ettiği belirtildi. Rapora göre, faiz dışı gelirler, üçüncü çeyrekte ticari bankaların karlarının itici gücü olacak ve kredi verenler, yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi de dahil olmak üzere aracı işler geliştirecek. Bankalar, maliyetleri düşük tutmak ve karlılığı artırmak için finans teknolojisinden de yararlanacak. Raporda, ticari bankaların batık kredi oranının, Temmuz- Eylül döneminde muhtemelen düşmeye devam edeceği, ödenmemiş batık kredilerin ise orta seviyede artabileceği belirtilirken, önemli sektörler ile küçük ve orta büyüklükteki bankalardaki risklere sürekli olarak dikkat edilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.