Çin'de toprak altında kalan 2 çocuk böyle kurtarıldı - Son Dakika

Çin'de toprak altında kalan 2 çocuk böyle kurtarıldı

Çin'de toprak altında kalan 2 çocuk böyle kurtarıldıÇin, (DHA)- Çin'de 5 çocuktan 2'si oyun oynadıkları sırada kayan toprağın altında kaldı.

Çin'de toprak altında kalan 2 çocuk böyle kurtarıldı Çin, (DHA)- Çin'de 5 çocuktan 2'si oyun oynadıkları sırada kayan toprağın altında kaldı.Çocukların imdadına bölge sakinleri yetişti. Çin'in Yulin Shi kasabasında belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Bölgede oyun oynayan 5 çocuktan 2'si kayan toprağın altında kaldı. Diri diri toprağa gömülen iki çocuğun yardımına kasaba sakinleri koştu. Kasaba sakinleri, bölgeye akın ederek çocukları canlı olarak gömüldükleri yerden çıkarmayı başardı. Yerel medya, hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Çocukların insanüstü çabayla kurtarılma anları ise kameralara yansıdı.

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