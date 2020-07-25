Çin'de toprak kayması - Son Dakika

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Maoxiana şehrinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel, çamur ve toprak kaymalarına neden oldu.

Çin'de etkisini gösteren şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel çamur ve toprak kaymalarına yol açtı. Sichuan eyaletine bağlı Maoxiana şehrinde meydana gelen çamur ve toprak kayması sonucu yol ve bazı evler kullanılamaz hale geldi. Ekipler bölgede kayıp olabileceği ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, sağanak yağışların devam edeceği ve tedbirlerin artırılması konusunda uyarıda bulundu.

(İHA)