Son Dakika Haberleri: Çin'de Toprak Kayması: 2 Ölü, 17 Kayıp

Çin'de Toprak Kayması: 2 Ölü, 17 Kayıp

51 dakika önce

Çin'in kuzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de Toprak Kayması: 2 Ölü, 17 Kayıp, System.String[]
Çin'in kuzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in kuzeyinde toprak kayması meydana geldi. İki kişinin hayatını kaybettiği olay sonrasında 17 kişinin de kayıp durumda olduğu bildirildi.

Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Zaoling kasabasında dün akşam meydana gelen heyelan nedeniyle iki apartman ve bir halka açık banyo çöktü. Yerel birimler, enkaz altından çıkarılan 13 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi. Yaralılar ise tedavi için bölgedeki hastanelere götürüldü. Bölgede yeni heyelanlar yaşanma riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına bugün başlanabildiği belirtildi.

600'den fazla kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:04 Kaynak: İHA

Shanxi, Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu Bağımlısı Kardeş, Bıçakladığı Ağabeyini Ölüme Terk Edip Uyumaya Gitti ABD'den Kriz Çıkaracak Hamle! Rusya ve Çin'e Nükleer Gözdağı Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu Canlı Yayında Ortaya Çıkan Cinayetin Zanlısı, FETÖ İtirafıyla Herkesi Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 10:55:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de Toprak Kayması: 2 Ölü, 17 Kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]