Son Dakika Haberleri: Çin'de Toprak Kayması: 7 Ölü

Çin'de Toprak Kayması: 7 Ölü

1 saat önce

Çin'in Şanşi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Çin'de Toprak Kayması: 7 Ölü, System.String[]
Çin'in Şanşi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Şanşi'nin Linfın kentine bağlı Zaoling kasabasında meydana gelen heyelanda iki bina yıkıldı.

Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Öte yandan 13 kişiden ise haber alınamıyor.

Yerel hükümet heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:04 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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