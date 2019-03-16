Çin'de Toprak Kayması: 7 Ölü
1 saat önce
Çin'in Şanşi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Çin
'in Şanşi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 7 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Şanşi'nin Linfın kentine bağlı Zaoling kasabasında meydana gelen heyelanda iki bina yıkıldı.
Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Öte yandan 13 kişiden ise haber alınamıyor.
Yerel hükümet heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:04 Kaynak: AA
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