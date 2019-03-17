Son Dakika Haberleri: Çin'de Toprak Kayması: 7 Ölü, 13 Yaralı

Çin'de Toprak Kayması: 7 Ölü, 13 Yaralı

32 dakika önce

- Çin'de toprak kayması: 7 ölü, 13 yaralıPEKİN - Çin'in kuzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

- Çin'de toprak kayması: 7 ölü, 13 yaralı

PEKİN - Çin'in kuzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Çin'in kuzeyinde meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısı artıyor. Yerel yetkililer, ülkenin kuzeyinde bulunan Linfen şehrinin Zaoling ilçesinde 2 bina ve bir hamamın toprak kayması sonucu çöktüğünü ifade etti. Olayda, 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Şu ana kadar, 20 kişi enkaz altından çıkarılırken 13 kişiden haber alınamıyor. Aralarında polis, acil yardım ekipleri ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu 600'dan fazla kişi kayıpları arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:24 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Endonezya'da Sel Felaketi: En Az 50 Ölü Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Kadın Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu Esenyurt'ta Otomobil İçinde Tartıştığı Kadını Öldürüp İntihar Etti Bomba İddia: İntihar Eden Avril Lavigne'in Yerine Benzeri Geçti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 19:56:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de Toprak Kayması: 7 Ölü, 13 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]