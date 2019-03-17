Çin'de Toprak Kayması: 7 Ölü, 13 Yaralı
32 dakika önce
- Çin'de toprak kayması: 7 ölü, 13 yaralıPEKİN - Çin'in kuzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
- Çin
'de toprak kayması: 7 ölü, 13 yaralı
PEKİN - Çin'in kuzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Çin'in kuzeyinde meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısı artıyor. Yerel yetkililer, ülkenin kuzeyinde bulunan Linfen şehrinin Zaoling ilçesinde 2 bina ve bir hamamın toprak kayması sonucu çöktüğünü ifade etti. Olayda, 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Şu ana kadar, 20 kişi enkaz altından çıkarılırken 13 kişiden haber alınamıyor. Aralarında polis, acil yardım ekipleri ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu 600'dan fazla kişi kayıpları arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:24 Kaynak: İHA
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