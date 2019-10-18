Son Dakika Haberleri: Çin'de toprak kayması: Sürücü son anda kaçtı
Son Dakika Güncel Çin'de toprak kayması: Sürücü son anda kaçtı

Çin'de toprak kayması: Sürücü son anda kaçtı

2 saat önce

Çin'de otoyol kenarında bulunan dağlık alanda toprak kayması meydana geldi.

Çin'de toprak kayması: Sürücü son anda kaçtı, System.String[]

Çin'de otoyol kenarında bulunan dağlık alanda toprak kayması meydana geldi. O sırada otoyoldaki bir otomobil sürücüsü, aracın üzerine gelen topraktan son anda kaçtı.

Çin'in Siçuan eyaletinde bağlı Çongçing şehrinde otoyol kenarındaki bir dağ eteğinde toprak kayması meydana geldi. Büyük bir toprak kütlesinin üzerine geldiğini gören otomobil sürücüsü, son anda kaçtı.

Yerel medya, meydana gelen toprak kaymasında kimsenin zarar görmediğini duyurdu.

Görüntü Dökümü

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Otoyoldaki trafik

-Toprak kayması anı

-Otomobil sürücüsünün kaçışı


Çin Halk Cumhuriyeti, TEM Otoyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:54 Kaynak: DHA
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