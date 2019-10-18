Çin'de toprak kayması: Sürücü son anda kaçtı
Çin, (DHA)- Çin'de otoyol kenarında bulunan dağlık alanda toprak kayması meydana geldi. O sırada otoyoldaki bir otomobil sürücüsü, aracın üzerine gelen topraktan son anda kaçtı.
Çin'in Siçuan eyaletinde bağlı Çongçing şehrinde otoyol kenarındaki bir dağ eteğinde toprak kayması meydana geldi. Büyük bir toprak kütlesinin üzerine geldiğini gören otomobil sürücüsü, son anda kaçtı.
Yerel medya, meydana gelen toprak kaymasında kimsenin zarar görmediğini duyurdu.