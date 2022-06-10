Çin'de Tüfe Mayıs Ayında Yüzde 2,1 Arttı - Son Dakika
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Çin'de Tüfe Mayıs Ayında Yüzde 2,1 Arttı

10.06.2022 17:05
Çin'de Tüfe Mayıs Ayında Yüzde 2,1 Arttı

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Cuma günü, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Çin'de Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 arttığını bildirdi.

NBS'nin kıdemli istatistikçisi Dong Lijuan, aylık bazda TÜFE'nin etkili Kovid-19 kontrolü ve tüketim mallarının yeterli arzı sayesinde yüzde 0,2 düştüğünü belirtti.

Verilere göre, gıda fiyatları Nisan ayındaki yüzde 0,9'luk artışı tersine çevirerek bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında düştü ve aylık tüketici enflasyonunu yaklaşık 0,24 puan aşağı çekti.

Spesifik olarak, Çin'de temel gıda ürünlerinden biri olan domuz etinin fiyatı, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı. Dong, domuz üretiminin kademeli olarak azaldığını ve devlet rezervlerini yeniden doldurmak için domuz eti stoklamasının sürdüğünü söyledi.

Bununla birlikte, domuz eti fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,1 düşüş kaydetti ve bir önceki aya göre 12,2 yüzde puan daraldı.

Gıda dışı fiyatlar, Nisan ayındaki yüzde 2,2'lik artışa kıyasla, bir önceki yıla göre yüzde 2,1 arttı. Benzin, motorin ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatları ise bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 27,6, yüzde 30,1 ve yüzde 26,9 yükseldi.

Cuma günkü veriler ayrıca, Çin'de malların fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksinin Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 arttığını gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Tüfe Mayıs Ayında Yüzde 2,1 Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'de Tüfe Mayıs Ayında Yüzde 2,1 Arttı - Son Dakika
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