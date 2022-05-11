Çin'de Tüfe Nisan Ayında Yüzde 2,1 Arttı - Son Dakika

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Çarşamba günü, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 arttığını açıkladı. NBS'nin kıdemli istatistikçisi Dong Lijuan, aylık bazda TÜFE'nin, kısmen Kovid-19'un ülke içinde yeniden canlanması ve dünya genelinde toplu emtia fiyatlarının sürekli artması nedeniyle yüzde 0,4'lük hafif bir artış kaydettiğini belirtti.

Verilere göre, gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak aylık tüketici enflasyonunu yaklaşık 0,17 puan yukarı çekti. Spesifik olarak, Çin'de temel bir ürün olan domuz eti fiyatı, Mart ayındaki yüzde 9,3'lük düşüşün ardından Nisan'da aylık yüzde 1,5 arttı. Dong, domuz üretiminin kademeli olarak azaldığını ve devlet rezervlerini yeniden doldurmak için domuz eti stoklamanın sürdüğünü söyledi. Domuz eti fiyatları yine de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,3 düşüş gösterdi ve düşüş oranı bir önceki aya göre 8,1 puan daraldı.

Gıda dışı fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 arttı ve artış oranı bir önceki ay ile aynı kaldı. Benzin, motorin ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatları ise sırasıyla yüzde 29, yüzde 31,7 ve yüzde 26,9 yükseldi. Çarşamba günkü veriler ayrıca, malların fabrika çıkışı maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksinin Nisan ayında yıllık yüzde 8 arttığını gösterdi.