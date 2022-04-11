Çin'de tüketici fiyatları martta yüzde 1,5 arttı - Son Dakika
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Çin'de tüketici fiyatları martta yüzde 1,5 arttı

11.04.2022 12:06
Çin'de tüketici fiyatları martta yüzde 1,5 arttı

Çin'de martta üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 8,3, tüketici fiyatları da yüzde 1,5 artış kaydetti.

Çin'de martta üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 8,3, tüketici fiyatları da yüzde 1,5 artış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkede fiyat artışlarına ilişkin mart ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede üretici fiyatları martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3, tüketici fiyatları da yüzde 1,5 arttı.

Analistler, tüketici fiyatlarındaki istikrara karşın üretici fiyatlarındaki belirgin yükselişin küresel enerji ve emtia fiyatlarının artmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de tüketici fiyatları martta yüzde 1,5 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de tüketici fiyatları martta yüzde 1,5 arttı - Son Dakika
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