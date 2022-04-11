Çin'de tüketici fiyatları martta yüzde 1,5 arttı - Son Dakika

Çin'de martta üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 8,3, tüketici fiyatları da yüzde 1,5 artış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkede fiyat artışlarına ilişkin mart ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, ülkede üretici fiyatları martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3, tüketici fiyatları da yüzde 1,5 arttı.

Analistler, tüketici fiyatlarındaki istikrara karşın üretici fiyatlarındaki belirgin yükselişin küresel enerji ve emtia fiyatlarının artmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.