Çin'de tüm futbolcuların koronavirüs testleri negatif!

Karşılaşmaların Suzhou ve Dalian şehirlerinde oynanacağı, futbolculara da haftada bir Kovid-19 testi yapılacağı kaydedilmişti.

Ligde mücadele eden 16 takımdaki 1870 kişiye yapılan Kovid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı belirtildi.

Xinhua ajansının haberine göre, cumartesi günü başlayacak lig karşılaşmaları öncesi futbolcular ve teknik ekipler sağlık kontrolünden geçirildi.

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