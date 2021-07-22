Çin'de tünelde mahsur kalan 14 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Xingye otoyolunun bir parçası olan Shijingshan tünelinin inşaat sahasını, 15 Temmuz yerel saatle 03.30 sıralarında su basmış, 14 işçi mahsur kalmıştı. - PEKİN

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhuhai şehrindeki yapımı devam eden Shijingshan tünelini 15 Temmuz'da su basması sonucu işçiler inşaat alanında mahsur kalmıştı. Şehir yönetimi, kurtarma ekiplerinin tünelde mahsur kalan 14 işçinin cansız bedenine ulaştığını duyurdu. Tünelin dar olması nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü aktarıldı.

Çin'de 15 Temmuz'da yapımı devam eden bir tünelin sular altında kalması sonucu içeride mahsur kalan 14 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

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