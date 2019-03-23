Çin'de Tur Otobüsü Yandı: 26 Ölü, 28 Yaralı

– Çin'de bir tur otobüsü alev aldı.

– Çin'de bir tur otobüsü alev aldı. Olayda 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Olay, Çin'in Hunan bölgesinde yer alan Changde şehrindeki bir otoyolda yerel saat ile 19: 15 civarında meydana geldi. 53 yolcu, 2 şoför ve bir tur görevlisinin bulunduğu otobüsün alev alması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin de yaralandığı belirtildi.



Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, 2 şoför gözaltına alındı ve otobüste çıkan yangının nedeni ise araştırılıyor.

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