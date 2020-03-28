Çin'de Türk dili okuyan öğrencilerden Türkiye'ye destek mesajı Açıklaması - Son Dakika

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Çin'de Türk dili okuyan öğrencilerden Türkiye'ye destek mesajı Açıklaması
6 saat önce
Çin'de Türk dili okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Instagram hesabından Türkiye'ye başarı diledi.
Çin'de Türk dili okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Instagram hesabından Türkiye'ye başarı diledi.
Çin'in İstanbul Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, Çin halkının, 11 Mart'tan beri Asya kıtasının diğer ucundaki dost ülke Türkiye ile yakından ilgilendiği belirtilerek, "Bu mesaj, Çin'de 10 farklı üniversitede Türk dili okuyan öğrencilerden geliyor, biz de aracı olmak istedik. Haydi Türkiye!" denildi.
Çinli gençlerin Instagram üzerinde paylaştığı mesajda ise şu ifadelere yer verildi:
"Birlikte daha güçlüyüz, birlikte sesimiz daha yüksek ve birlikte başaracağız. Haydi Türkiye, senin yanındayız."
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:20 Kaynak: AA
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