"Çin'de Türk Kahvesi Günü" düzenlendi - Son Dakika

"Çin'de Türk Kahvesi Günü" düzenlendi

26.04.2021 10:19

Çin'in güneyinde yer alan Guangzhou'da "Çin'de Türk Kahvesi Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Çin'in güneyinde yer alan Guangzhou'da "Çin'de Türk Kahvesi Günü" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği ile Coffee Association of Guangzhou ve Coffee Association of Pu'er arasında kahve ve kahve makinaları konusunda sanal ortamda bir iş birliği anlaşması (MOU) imzalandı.

Çin'de düzenlenen 'Türk Kahvesi Günü' etkinliği Guangzhou'da bulunan Jinda Kahve ve İçecek Merkezi'nde yapıldı. Türk kahve ve kahve ekipmanları firmaları etkinliğe katılarak en yeni kahve ürünlerini sergileme imkanı buldular.

"ÇİN'DE YILLIK KAHVE TÜKETİMİ YÜZDE 16"

Türk kahvesinin, 2013 yılında UNESCO tarafından 'somut olmayan kültürel miras' olarak tescillendiğini ifade eden İstanbul İhracatçıları Birliği (İİB) Koordinatör Başkanı Haluk Okutur, "Çin'de, kahve tüketimi yıllık yüzde 16'lık büyüme performansı ile artan bir grafik sergilemektedir ve yeni tatlar ile makul fiyatlı üst düzey ürünler arayışına giren Çinli tüketicilere, Türk kahvesini tanıtabilmek adına Birlik olarak pandemi dolayısıyla fiziki olmasa da sanal ortamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Guangzhou Ticaret Ataşeliği ve İHBİR koordinasyonunda, kahve ve kahve ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketleri ile Guangzhou Kahve Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Çin firmalarının geniş katılımlarıyla "Türkiye/ Çin Halk Cumhuriyeti Kahve ve Kahve Ekipmanları Tanışma Toplantısı" gerçekleştirdiklerini kaydeden İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "Kahve ve kahve ekipmanları sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerimizde muhtemel iş birliklerinin değerlendirildiği buluşma sonucunda, Türkiye-Çin arasındaki heyet organizasyonların sıklaştırılması ve diğer sektörleri de kapsayan özel etkinliklerin düzenlenmesi hakkında yeni planlamalar yaptık.  Görüşmeler sonucunda bu ay kahve ve kahve makinaları konusunda sanal ortamda bir iş birliği anlaşması (MOU) imzaladık" diye konuştu.

Guangzhou Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan, Guangzhou Ticaret Ataşesi Serdar Afşar, İstanbul İhracatçıları Birliği (İİB) Koordinatör Başkanı ve İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kolbaşı, Guangzhou Kahve Birliği Başkanı Mr. Guangchao Lin, Guangzhou ve Pu'er Kahve Birlikleri yetkililerinin katılımlarıyla bölgenin önemli kahve organizasyonlarıyla birlikte çalışmalar gerçekleştirmek hedefiyle dijital ortamda iş birliği anlaşması yapıldığı kaydedildi.


Çin'de Türk Kahvesi Günü düzenlendi
Çin'de Türk Kahvesi Günü düzenlendi
Çin'de Türk Kahvesi Günü düzenlendi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Çin'de Türk Kahvesi Günü' düzenlendi - Son Dakika


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