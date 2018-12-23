Çin'de "Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları" paneli
4 saat önce
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları" paneli, 25-28 Aralık'ta Çin'de gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye
ve Çin
: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları" paneli, 25-28 Aralık
'ta Çin'de gerçekleştirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:58
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