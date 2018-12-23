Son Dakika Haberleri: Çin'de "Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları" paneli

Çin'de "Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları" paneli

4 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları" paneli, 25-28 Aralık'ta Çin'de gerçekleştirilecek.

Çin'de
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları" paneli, 25-28 Aralık'ta Çin'de gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:58 

Aralık, Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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