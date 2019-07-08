Çin'de tutuklanan eski başkanın karısından Interpol'e suçlama: Görevlerini yapmadılar
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Çin'de yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanana uluslararası polis ağı Interpol'ün eski başkanı Meng Hongwei'nin eşi teşkilatı ailesini koruyamamakla suçladı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:52
Çin'de yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan uluslararası polis ağı Interpol'ün eski başkanı Meng Hongwei'nin eşi, teşkilatı ailesini koruyamamakla suçladı. Grace Meng ayrıca Interpol'ün Çin'in hukuka aykırı olarak nitelediği eylemlerine suç ortaklığı yaptığını ileri sürdü.
Grace Hongwei ilk olarak Ekim 2018'de kocası Meng Hongwei'nin 25 Eylül'de Çin'e seyahat etmesinin ardından kaybolduğunu duyurmuştu. 7 Ekim'de de Interpol Hongwei'nin başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.
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