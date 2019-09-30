Son Dakika Haberleri: Çin'de tutuklu bulunan Uygur aktivist İlham Tohti'ye Avrupa Konseyi'nden ödül
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Çin'de tutuklu bulunan Uygur aktivist İlham Tohti'ye Avrupa Konseyi'nden ödül

2 dakika önce

Çin'de 2014'ten bu yana hapiste olan Uygur akademisyen ve aktivist Prof. Dr. İlham Tohti ile Balkanlar'da çalışmalar yapan İnsan Hakları için Genç İnisiyatifi (YIHR), "Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü"ne layık görüldü

Çin'de tutuklu bulunan Uygur aktivist İlham Tohti'ye Avrupa Konseyi'nden ödül, System.String[]

Çin'de 2014'ten bu yana hapiste olan Uygur akademisyen ve aktivist Prof. Dr. İlham Tohti ile Balkanlar'da çalışmalar yapan İnsan Hakları için Genç İnisiyatifi (YIHR), "Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü"ne layık görüldü.


Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda "Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü"nü Tohti ve YIHR'nin aldığı açıklandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:31 
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