Çin'de Uçak Kazasının Meydana Geldiği Yerde Patlayıcı Bileşenleri Bulunmadı - Son Dakika
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Çin'de Uçak Kazasının Meydana Geldiği Yerde Patlayıcı Bileşenleri Bulunmadı

26.03.2022 15:03
Çin'de Uçak Kazasının Meydana Geldiği Yerde Patlayıcı Bileşenleri Bulunmadı

NANNİNG, 26 Mart (Xinhua) — Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi İtfaiye Şefi Zheng Xi, kamu güvenliği yetkililerine ait bir fizik ve kimya laboratuvarının, kaza yerinden alınan 66 numuneden 41'ini test ettiğini ve yaygın inorganik patlayıcılara ait önemli herhangi bir iyon bileşeni tespit etmediğini söyledi. Zheng, test sonucunda yaygın organik patlayıcı bileşenlerinin de tespit edilmediğini belirtti.

NANNİNG, 26 Mart (Xinhua) — Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi İtfaiye Şefi Zheng Xi, kamu güvenliği yetkililerine ait bir fizik ve kimya laboratuvarının, kaza yerinden alınan 66 numuneden 41'ini test ettiğini ve yaygın inorganik patlayıcılara ait önemli herhangi bir iyon bileşeni tespit etmediğini söyledi. Zheng, test sonucunda yaygın organik patlayıcı bileşenlerinin de tespit edilmediğini belirtti.

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İtfaiye, Kamu, Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'de Uçak Kazasının Meydana Geldiği Yerde Patlayıcı Bileşenleri Bulunmadı - Son Dakika
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