Çin'de Üfe Mayıs'ta Yüzde 6,4 Arttı - Son Dakika
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Çin'de Üfe Mayıs'ta Yüzde 6,4 Arttı

10.06.2022 17:05
Çin'de Üfe Mayıs'ta Yüzde 6,4 Arttı

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Cuma günü, Çin'de malların fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksinin (ÜFE) Mayıs ayında yıllık yüzde 6,4 arttığını açıkladı.

Böylece, Nisan ayında yıllık yüzde 8 artan üretici fiyat endeksi Mayıs ayında yönünü aşağı çevirmiş oldu. Aylık bazda bakıldığında da Çin'de üretici fiyatlarındaki artış, Nisan'daki yüzde 0,6'ya kıyasla Mayıs'ta yüzde 0,1'de kaldı.

NBS kıdemli istatistikçisi Dong Lijuan, gerek aylık gerek yıllık ÜFE artış oranlarının salgın kontrolünde etkin koordinasyon, ekonomik ve toplumsal kalkınma ve sanayi ve tedarik zincirlerinde sorunsuz ve istikrarlı bir seyri garanti edecek önlemler sayesinde daralmaya devam ettiğini söyledi.

Cuma günü açıklanan veriler, Çin'de enflasyon ölçümünde temel gösterge olan tüketici fiyat endeksinin Mayıs ayında yıllık yüzde 2,1 arttığını gösterdi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Üfe Mayıs'ta Yüzde 6,4 Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'de Üfe Mayıs'ta Yüzde 6,4 Arttı - Son Dakika
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