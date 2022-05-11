Çin'de Üfe Nisan'da Yüzde 8 Arttı - Son Dakika

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Nisan'da yıllık yüzde 8'lik artış gösterdi. ÜFE, Mart'ta yıllık yüzde 8,3 yükselmişti. Aylık bazda Çin'in ÜFE oranı, Mart'taki yüzde 1,1'lik artışa kıyasla Nisan'da yüzde 0,6'lık artış sergiledi.

NBS'nin kıdemli istatistikçisi Dong Lijuan, yüksek uluslararası emtia fiyatlarına karşın tüm bölge ve hükümet kuruluşları tarafından tedarik ve fiyat istikrarına yönelik politikaların kararlı şekilde uygulanması sayesinde hem aylık hem de yıllık ÜFE artışlarının yavaşladığını söyledi. Çarşamba günü açıklanan verilerde Çin'de enflasyonun temel göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin Nisan ayında yıllık yüzde 2,1 arttığı da görüldü.